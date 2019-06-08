طرابلس 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا عبد الرحمن الغندور، أن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جنوب ليبيا، أثرت على 20 ألف شخص وتركتهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.وأضاف غندور، في بيان له اليوم، أن أكثر من 2500 شخص نزحوا إلى المناطق المجاورة وتم إنقاذ 500 شخص، بينما توفي أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، مفيدًا أن الأمم المتحدة توفر المياه والغذاء والدواء ومواد الطوارئ للسكان المتضررين، كما قدمت فرق الاستجابة المزيد من المساعدة للسلطات ولجان الطوارئ في المواقع المتضررة.// انتهى //11:56ت م0017