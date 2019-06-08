تونس 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فوز تونس بمقعد كعضو غير دائم بمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة للفترة 2020-2021، مشيرة إلى أن تونس حصلت على 191 صوتًا من مجموع عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة.وفي الشأن المغاربي.. أشارت صحف السبت، إلى تواصل الاحتجاجات في الجزائر للجمعة السادسة على التوالي جمعت مئات المحتجين في أول تظاهرة غداة دعوى الرئيس الانتقالي إلى الحوار بعد قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية لعدم وجود مرشح جاد.وتحدثت عن وصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير، وبحث الانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية. وكتبت صحف تونس، عن انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بمشاركة ستة مرشحين للرئاسة.// انتهى //12:39ت م0020