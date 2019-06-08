الجزائر 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على الشأن المحلي، لافتة إلى ما جاء في افتتاحية مجلة الجيش، التي أكدت أن المؤسسة العسكرية "سترافق المقترحات البناءة التي سيخرج بها الحوار" لإنهاء الانسداد السياسي القائم.وأشارت إلى خروج مئات الآلاف من الجزائريين في العاصمة الجزائر وعدد من المدن، للجمعة الـ 16، ومطالبتهم بالتغيير الديمقراطي ورحيل رموز النظام القديم قبل البدء في الحوار.وتناولت الوضع في السودان، مشيرة إلى زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى الخرطوم في إطار مساعي وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة لإيجاد مخرج للأزمة يرضي الطرفين ويعيدهما إلى طاولة المفاوضات.وفي متفرقات دولية أخرى، تناقلت صحف الجزائر نبأ استقالة رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي من رئاسة حزب المحافظين، كنتيجة مباشرة لاستقالتها من رئاسة الوزراء بسبب عدم نجاحها في تمرير اتفاق بريكست.// انتهى //12:42ت م0021