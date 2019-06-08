الحرث 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأقيم بمحافظة الحرث مساء أمس حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ،بحضور المحافظ إبراهيم بن يحيى الألمعي, وذلك في قاعة فرحتي.ورفع المحافظ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه بمناسبة عيد الفطر المبارك.وتضمنت فعاليات الحفل كلمات وقصائد بهذه المناسبة وأوبريت " يا هلا في ديرة الحرث وحيا "، إضافة إلى العرضة السعودية والفنون الشعبية، فيما كرم محافظ الحرث رواد العمل الاجتماعي والتطوعي بالمحافظة.// انتهى //13:49ت م0024