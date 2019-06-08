لندن 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان رئیسة الوزراء البریطانیة تیریزا ماي أمس استقالتھا رسمیاً من زعامة حزب المحافظین الحاكم على ان تبقى في منصبھا مؤقتًا إلى حين تنصیب من سيخلفها الشھر المقبل.وتناولت الصحف مسألة كيفية إدارة الحكومة القادمة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشائك.وأوردت تصريح أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية وزير الخارجية البريطانية السابق، بوريس جونسون بأن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، قد يجد طريقه ممهداً إلى رئاسة الحكومة في حالة انشقاق حزب المحافظين الحاكم، ومالم تغادر بريطانيا الاتحاد بنهاية اكتوبر من هذا العام، 2019م.ولفتت الصحف إلى حكم المحكمة العليا في بريطانيا، بأنه لا يتعين على بوريس جونسون، المثول للمحاكمة بسبب مزاعم بأنه ضلل الناخبين، أطلقها خلال حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل في عام 2016 .وسلطت الصحف الضوء على التحقيق الدولي بمجلس الأمن بشأن المسؤولية عن الهجوم على 4 ناقلات نفط في الخليج الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الهجوم جرى بواسطة "دولة معينة"هي المسؤولة عن ذلك الهجوم.وتناولت ملف الصحة العامة في فلسطين في ظل سياسة تصريحات الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج، مشيرة إلى المطالبات الفلسطينية في ممارسة ضغوط سياسية على الجانب الاسرائيلي لتسهيل تلك الاجراءات.وأشارت الصحف إلى صدور تقرير وزارة الخارجية البريطانية حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، وحملت بريطانيا إسرائيل المسؤولية عن اقتراف انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي ضد الفلسطينيين على مدى العام الماضي.وأفادت الصحف بموافقة المكسيك على اتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، من أجل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف تجنب التعريفات الجمركية، التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على صادراتها.وتحدثت الصحف عن قبول التحالف الرئيسي للمعارضة السودانية وساطة رئيس وزراء إثيوبيا بينه والمجلس العسكري الحاكم بالسودان ولكن بشروط تم طرحها.// انتهى //14:08ت م0025