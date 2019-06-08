أملج 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسرعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أمس ، سباق الهجن الذي نظمه ميدان الحوراء للهجن بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور رئيس نادي الحوراء للهجن مفلح بن صبيان الجهني وعدد كبير من محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة ، وذلك على ميدان الحوراء للهجن الواقع شمال مركز الحرة .وانطلق السباق بشوط الزمول لمسافة 5 كيلومتر، وحقق "جمل" سفر عقاب الشريف المركز الأول، فيما حقق "جمل" فايز عيد الجهني المركز الثاني وجاء "جمل" عبدالقادر جلاب في المركز الثالث .وفي شوط الجذاع الاستعراضي الذي انطلق بعد ذلك، تزينت فيه الركايب بالاشدة والميركة والخِرج التراثية ، وحقق مراكزها الثلاث أبناء سليم مسعود الفايدي، في حين سلّم البازعي في نهاية السباق ومعه رئيس نادي الحوراء للهجن الجوائز للفائزين والدروع وشهادات الشكر للداعمين واللجنة المنظمة.// انتهى //14:49ت م0029