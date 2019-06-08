رياضي / محافظ أملج يرعى سباق عيد الفطر للهجن
السبت 1440/10/5 هـ الموافق 2019/06/08 م واس
أملج 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس
رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أمس ، سباق الهجن الذي نظمه ميدان الحوراء للهجن بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور رئيس نادي الحوراء للهجن مفلح بن صبيان الجهني وعدد كبير من محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة ، وذلك على ميدان الحوراء للهجن الواقع شمال مركز الحرة .
وانطلق السباق بشوط الزمول لمسافة 5 كيلومتر، وحقق "جمل" سفر عقاب الشريف المركز الأول، فيما حقق "جمل" فايز عيد الجهني المركز الثاني وجاء "جمل" عبدالقادر جلاب في المركز الثالث .
وفي شوط الجذاع الاستعراضي الذي انطلق بعد ذلك، تزينت فيه الركايب بالاشدة والميركة والخِرج التراثية ، وحقق مراكزها الثلاث أبناء سليم مسعود الفايدي، في حين سلّم البازعي في نهاية السباق ومعه رئيس نادي الحوراء للهجن الجوائز للفائزين والدروع وشهادات الشكر للداعمين واللجنة المنظمة.
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14:49ت م
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