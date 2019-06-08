بغداد 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم وزير الخارجية الالماني "هايكو ماس" الذي يزور العراق حالياً والوفد المرافق له .وأوضح بيان صحفي رئاسي عراقي ان صالح أكد خلال المقابلة اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية.من جانبه، أكد وزير الخارجية الالماني دعم بلاده للعراق في المجالات كافة.ويجري ماس خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين, وتطورات الوضع في المنطقة, فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:18ت م0030