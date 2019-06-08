حائل 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ممثلاً بوحدة الحماية الاجتماعية, بفعاليات عيد وصيف حائل ٤٠, التي تنظمها أمانة المنطقة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية, وذلك بمنتزه المغواة الترفيهي.وشهدت الفعاليات التي تهدف إلى إبراز أهداف الحماية الاجتماعية وطبيعة أعمالها إقبالاً كبيراً من الزوار, كما قدمت الفعالية النشرات التثقيفية حول قضية العنف الأسري، والتعريف بالجهود التي تبذلها وحدة الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمان الأسري، وإيواء حالات العنف والإجابة عن استفسارات الزائرين حول ما تقدمة الوحدة من خدمات للمجتمع, إضافة إلى توزيع الهدايا على الزائرين.// انتهى //15:56ت م0032