تبوك 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسبدأت فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية أمس, والتي تنفذها وزارة التعليم بقطاع الوجه بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, وذلك ضمن الحملات الصيفية التي تقيمها الوزارة خلال العام الحالي 1439هـ - 1440هـ بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى.وأوضح المدير التنفيذي للحملة الدكتور خلف الفاضلي أن الحملة استهلت ببرنامج استقبال لمعلمي الحملة الصيفية بمدرسة سعيد بن جبير بمدينة الوجه والتعريف بالحملة وبالخصائص النفسية والاجتماعية والثقافية للدارسين, بمشاركة اللجنة الإشرافية والتعليمية والإدارية.وأضاف أن برنامج الاستقبال الذي يستمر ليومين يتضمن عرض للمهام وخطة العمل، وعرض التجارب السابقة للحملات المماثلة، والتعامل مع خصائص الدارسين الكبار، وأساليب جذب الدارسين للالتحاق بالحملة، وآلية تفعيل النشاط والبرامج, بالإضافة إلى استعراض خطط الجهات الحكومية المشاركة.// انتهى //15:58ت م0035