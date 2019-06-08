حائل 5 شوال 1440هـ الموافق 8 يونيو 2019م واسنظم مركز التأهيل الشــامل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ممثلاً بالقسم النسائي احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك بإشراف قسم الأنشطة بالمركز وبمشاركة منسوبات المركز والنزيلات .وشهد الاحتفال الذي يهدف إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس النزيلات أنشطة ترفيهية منوعه ومسابقات ورسوم وألعاب تم خلالها توزيع الجوائز والهدايا والحلويات على النزيلات.// انتهى //16:02ت م0037