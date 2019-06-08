عرعر 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسوزعت جمعية ساعد الخيرية في عرعر ممثلة بمشروع حفظ النعمة 435 وجبة من فائض الطعام من 18 مناسبة عامة وخاصة وذلك خلال ثلاثة أيام الماضية بمشاركة 13 متطوعاً .ويهيب المشروع الراغبين بالاستفادة من خدماته بالحجز قبل المناسبة بوقت مناسب، مع التأكد من وجود فائض طعام حتى يتم خدمة أكبر عدد من المناسبات.ويهدف المشروع إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في فترتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 عصراً ، والفترة الثانية من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 11 ليلاً .// انتهى //16:04ت م0039