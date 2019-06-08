الطوال 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسنفذ مركز النشاط الاجتماعي بقرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال أمس, فعاليات برنامج "عيدنا فرحة" الترفيهي للأطفال وبرنامج "لقاء العيد", وذلك بقاعة الاحتفالات بالمركز.وشهد البرنامجين تنفيذ العديد من المسابقات الترفيهية والألعاب الحركية والكلمات والقصائد الشعرية وتوزيع الهدايا والجوائز على المشاركين في المسابقات والمتعاونين مع المركز.// انتهى //16:05ت م0040