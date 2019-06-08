اجتماعي / النشاط الاجتماعي بالعكرة ينفذ برنامجي "عيدنا فرحة" و "لقاء العيد"
السبت 1440/10/5 هـ الموافق 2019/06/08 م واس
الطوال 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس
نفذ مركز النشاط الاجتماعي بقرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال أمس, فعاليات برنامج "عيدنا فرحة" الترفيهي للأطفال وبرنامج "لقاء العيد", وذلك بقاعة الاحتفالات بالمركز.
وشهد البرنامجين تنفيذ العديد من المسابقات الترفيهية والألعاب الحركية والكلمات والقصائد الشعرية وتوزيع الهدايا والجوائز على المشاركين في المسابقات والمتعاونين مع المركز.
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16:05ت م
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