تبوك 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساحتفى أهالي محافظة ضباء مساء أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1440، وذلك في كرنفال بهيج أقيم بمنتزه الأمير فهد بن سلطان البحري ، ويستمر لمدة 9 أيام ، وبتنظيم بلدية ضباء ومشاركة الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة .وأوضحت اللجنة المنظمة أن فعاليات العيد ستشمل ولاول مرة بالمنطقة عروض موسيقية ستحتضنها واجهة الامير فهد بن سلطان البحرية في ضباء وتمتد لمده 9 ايّام ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك ( زون فله ) وتتضمن ابرز فعالياتها استضافتها للعازف المصري المشهور محمود سرور وفرقة الفنان السعودي فؤاد كدوان الموسيقية وعروض للفلكلور الساحلي و مسرح المواهب و استعراضات لمحترفين الدرجات الهوائية و النارية والاسكوتر ومسرح الاطفال ، كما تشمل الفعاليات البوتات التسويقية و ساحة العاب الاطفال والكافيهات والالعاب البهلوانية والكثير من الجوائز والمفاجآت.ودعا الدكتور " اللجنة " الأهالي وزوار ضباء للحضور والإستمتاع بهذه الفعاليات التي تبرز واجهة ضباء السياحية.// انتهى //16:42ت م0042