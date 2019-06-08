القدس المحتلة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم فتاة من منازلهم بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في جبل المكبر، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، وتم اعتقال فتاة وأربعة شبان فلسطينيين.// انتهى //17:26ت م0046