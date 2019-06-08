عدن 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسقتلت أمرأة وأصيبت أخرى برصاص قناص من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.وبحسب مصدر محلي فإن قناصًا من ميليشيا الحوثي استهدف المدنيتان أثناء ماكن يعملن في جمع الأعشاب في حي المفتش بمنطقة عصيفرة مما أسفر عن مقتل إحداهن وإصابة أخرى وهي بحالة حرجة.وقُتل ثمانية مدنيين خلال أيام العيد، برصاص ميليشيا الحوثي خمسة منهم في حي المفتش بمنطقة عصيفرة، بالإضافة إلى طفل في حي صالة ومدنيين اثنين بمديرية المسراخ.// انتهى //17:47ت م0049