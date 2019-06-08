تبوك 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساستمتع أكثر من 42 ألف مواطن ومقيم من سكان وزوار منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها التابعة بفعاليات العيد المتنوعة التي أقامتها أمانة تبوك وبلدياتها التابعة خلال أيام عيد الفطر السعيد في 12 موقعا بالمنطقة.واوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان بأن الأمانة حرصت على إدخال البهجة والسرور من خلال إقامة مايزيد على عشرين فعالية تضمنت 100 فقرة فنية وثقافية وترفيهية موجهة لجميع فئات المجتمع تم خلالها توزيع مايزيد على 2900 هدية على الجماهير الحاضرة.وبيّن أن الأمانة وبلدياتها التابعة حرصت على نشر مظاهر الفرح بالعيد السعيد في شوارع وطرقات وميادين تبوك ومحافظاتها ومراكزها التابعة من خلال تركيب 3936 عقداً من عقود الزينة المضيئة على الأشجار والنخيل المنتشرة في شوارع المنطقة وطرقاتها وميادينها كما زُيّن 7900 عمود إنارة بالإضاءات ولوحات التهنئة المضيئة ، إضافة إلى تركيب 3300 علم في المحافظات والمراكز .// انتهى //18:11ت م0051