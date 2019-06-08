الباحة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والمندق, والقرى, والعقيق, وقلوة, والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والحسام، والأمير مشاري، وشهبه، والثروه الوطني، والخلب، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع, سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //18:14ت م0052