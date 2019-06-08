الرياض 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة منتخب المملكة العربية السعودية ضمن المجموعة (E) في التصفيات إلى جانب منتخبات "إيران - قطر - سوريا" وتمثل المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست.وأجريت اليوم بمدينة بنغالور الهندية القرعة إذ يشارك في التصفيات 24 منتخباً، ويتأهل في نهاية التصفيات 16 منتخباً.وجاءت المجموعات كالتالي : المجموعة (A) " الفلبين - الهند - تايلند-كوريا الجنوبية", والمجموعة (B) "تايبية- اليابان -ماليزيا -الصين ", والمجموعة (C)" استراليا - هونج كونج - نيوزلندا- غوام", والمجموعة (D)"البحرين - لبنان - إندونيسيا-العراق", والمجموعة (F) " الأردن - فلسطين- كازاخستان-سيرلانكا".حضر القرعة عضوا الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي, وعبيد مدني.// انتهى //19:08ت م0057