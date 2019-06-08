بيروت 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت، أسبوعه على تراجع لأسبوع آخر على التوالي في ظلّ عطلة عيد الفطر.وانخفض عدد الأسهُم المتداوَلة على البورصة إلى 111،473 سهماً، مقابِل 176،372 سهم في الأسبوع الماضي.وتراجعت القيمة التداوليّة للأسهم إلى ما دون الـ 0.97 مليون دولار، مقارنةً بـ 1.21 مليون دولار في الأسبوع المنصرم.وسَيطَرَت أسهُم القطاع المصرفي على 58.85% من مجموع عدد الأسهُم المتداوَلة.في المقابل، إرتفع المتوسِّط اليومي لعدد الأسهُم المتداوَلة إلى 55،737 سهم هذا الأسبوع، من 35،274 سهم في الأسبوع الذي سبقه، كما زاد متوسّط القيمة التداوليّة اليوميّة للأسهم إلى 0.48 مليون دولار، مقارنةً ب 0.24 مليون دولار في الأسبوع الماضي.// انتهى //19:17ت م0061