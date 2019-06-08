ينبع 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساختتمت أمس, فعاليات "عيدنا أنتم" الذي نظمته الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع الخدمات المساندة بتنفيذ وإشراف إدارة الخدمات الاجتماعية لزوار وأهالي ينبع الصناعية خلال أيام عيد الفطر المبارك بالمسرح المفتوح بالواجهة البحرية.وتضمنت الفعاليات العديد من الفقرات المتنوعة التي استهدفت جميع فئات المجتمع من عروض ترفيهية وفعاليات هادفة ومسابقات وألعاب حركية ومسرح للطفل ومسابقات للصغار والكبار، ومنطقة للمطاعم، ومنطقة ألعاب للصغار، وعروضاً للدمى، وغيرها.وأسهم تنوع الفعاليات المقدمة واختيار الفقرات المشوقة في زيادة أعداد الزوار اليومية إلى مقر المهرجان.وشهد ركن الحرف اليدوية إقبال كبيراً من زوار المهرجان، إذ جرى استقطاب حرفيين مواطنين مهره، كما يمكن للزوار الاطلاع على أدوات الحرفيين.يذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه، زار في وقت سابق فعاليات "عيدنا أنتم "، حيث تجول في المهرجان، منوهاً خلال جولته إلى التنظيم المميز وتنوع الفقرات والاستغلال الأمثل لإمكانات منطقة الواجهة البحرية.وتجوّل مع مرافقيه في أرجاء المهرجان، بدءاً من أجنحة الأسر المنتجة، ومن ثم إلى منطقة الألعاب الترفيهية للأطفال، مروراً بمنطقة المطاعم وعربات المأكولات السريعة، فضلاً عن مسرح الطفل والفعاليات.وكانت الهيئة الملكية بينبع قد هيأت العديد من المواقع في المنتزهات والحدائق والشواطئ بمدينة ينبع الصناعية، وتجهيزها بأفضل وأرقى التجهيزات والخدمات والمرافق الخدمية الأخرى المخصصة للمتنزهين من سكان المدينة وزوارها على مدار العام؛ مما انعكس إيجابياً على تنامي أعداد الزائرين والمتنزهين على تلك المرافق والخدمات الترفيهية.// انتهى //19:25ت م0063