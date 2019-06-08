الرياض 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واستنطلق غداً بطولة العالم للسهام بهولندا وتحديداً في مدينة سانت "هيرتوجنبوش" وتستمر حتى 15 يونيو الجاري, كما تُعد من أكبر بطولات العالم للقوس والسهم.ويشارك المنتخب السعودي في منافسات القوس الأولمبي بثلاثة رماة هم : عبدالإله بنعلي، وراشد السبيعي، وفارس العتيبي بإشراف المدرببول روبرتس.ويبدأ المنتخب السعودي للسهام مشاركته بالتدريبات الرسمية وفحص الأدوات, فيما اجتماع مديري المنتخبات بعد أن تأكدت اللجنة المنظمة أمس من أهلية اللاعبين, فيما أسفرت عن مشاركة 209 رماة سيمثلون 82 دولة في منافسات القوس الأولمبي, حيث تُعد هذه البطولة أولى محطات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020م.من جهة أخرى اجتمع رئيس البعثة المدير التنفيذي لاتحاد السهام بكر التويجري باللاعبين, مشدداً على أهمية تمثيل المملكة بالصورة التي توازي اهتمام القيادة بالرياضة.// انتهى //19:52ت م0065