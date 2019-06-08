سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
السبت 1440/10/5 هـ الموافق 2019/06/08 م واس
جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أنتي رينه رئيس وزراء جمهورية فنلندا ، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في جمهورية فنلندا .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.
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20:24ت م
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