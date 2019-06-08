القاهرة 05 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 08 يونيو ٢٠١٩ م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية بالقاهرة، الرئيس الأرتيري أسياس أفورقي.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أن الرئيس السيسي أكد على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وإريتريا ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما، مشددًا على حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات والتنسيق المتبادل فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الإفريقية بشكلٍ عام .وأشار إلى أن الرئيس الإريتري بدوره عبر عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات.// انتهى //21:21ت م0069