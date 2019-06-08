جدة 5 شوال 1440 هـ الموافق 8 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //23:28ت م0073