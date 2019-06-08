جدة 5 شوال 1440 هـ الموافق 8 يونيو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:31ت م0076