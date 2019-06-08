جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسشهد قصر خزام التاريخي بجدة اليوم انطلاق فعاليات معرض "القصر الأحمر" في ثاني محطاته بعد نحو ثلاثة أشهر قضاها في مقر القصر الأحمر بمدينة الرياض ، ويستمر خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو 2019م وتنظمه وزارة الثقافة .وقد تم اختيار قصر خزام بجدة موقعاً لمعرض "القصر الأحمر" تقديراً لما يمثله القصر من قيمة وطنية مهمة في تاريخ المملكة، فقد كان أول مقر لإقامة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في جدة ، كما شهد توقيع أول اتفاقية للنفط بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية عام 1933م ، وهذه القيمة تلتقي مع فكرة معرض "القصر الأحمر" من حيث احتفائه بمعلم تاريخي آخر هو القصر الأحمر الذي أمر ببنائه الملك عبدالعزيز لأبنه الملك سعود -رحمهما الله- في الرياض عام 1943م.ويحتل القصر الأحمر مكانة وطنية مميزة تنطلق من دوره المحوري في تاريخ المملكة، فقد كان سكناً للملك سعود رحمه الله واستقبل فيه كبار زوار الدولة ومن أبرزهم الرئيس المصري جمال عبدالناصر ، والرئيس السوري شكري القوتلي، ورئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لال نهرو، والرئيس المصري أنور السادات، والملك الأردني طلال بن عبدالله ، وكان بصحبته الأمير آنذاك ، الملك حسين بن طلال. ثم أصبح القصر مقراً لمجلس الوزراء في عهد الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد، رحمهم الله، قبل أن يصبح مقراً لديوان المظالم.وقد تم استثمار تاريخ "القصر الأحمر" لصُنع حكاية إبداعية تعكس ما يمثله القصر من قيمة على جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والوطنية، وتمّ تقسيم المعرض إلى سبعة فصول توّزعت على 14 غرفة تمّ عرض الأعمال الفنيّة داخلها على الشكل التالي : في الغرفة الأولى الفصل الأوّل بعنوان "القصر الأحمر" والذي ضمّ العمل الفنيّ "إلى التراب تعود" ؛ الفصل الثاني بعنوان "1979" وضمّ العملين الفنيين "1979"، و"طاقة"؛ والفصل الثالث بعنوان "الأيدي العاملة" وضمّ الأعمال الفنيّة "الأيدي العاملة 1: سفرة وصاية"، "الأيدي العاملة 2: تحضير العشاء"، "الأيدي العاملة 3، التلميع"؛ والفصل الرابع بعنوان "عاصفة الصحراء" في الغرفة الثامنة وضمّ العمل الفنيّ "استغاثة"؛ والفصل الخامس وضمّ عدداً من الأعمال الفنيّة منها "دور بوش" و"تلفون خربان" و"ثقة"، والفصل السادس بعنوان "عشاء القصر" وضمّ الأعمال الفنيّة "عشاء القصر" و"1440م"؛ والفصل السابع بعنوان "المصلّى" وضمّ العمل الفنيّ "المصلّى".وتهدف وزارة الثقافة من خلال دعمها لمعرض "القصر الأحمر" إلى توثيق التاريخ الوطني وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية جديدة ، ينقل بواسطتها الفنان مشاعره وانفعالاته الخاصة تجاه وطنه ورموزه الحضارية والتاريخية .// انتهى //23:49ت م0078