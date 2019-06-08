مكة المكرمة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية, والتي تنفذها وزارة التعليم بقطاع البيضاء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن الحملات الصيفية التي تقيمها الوزارة خلال العام الحالي 1439هـ - 1440هـ بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية .وأوضح المدير التنفيذي للحملة خالد بن جميل الحارثي أن الحملة استهلت ببرنامج استقبال لمعلمي الحملة الصيفية بمجمع البيضاء التعليمي، حيث تم اللقاء التعريفي بمعلمي الحملة وبالخصائص النفسية والاجتماعية والثقافية للدارسين, بمشاركة اللجنة الإشرافية والتعليمية والإدارية.وأشار الحارثي إلى أن برنامج الاستقبال تضمن عرضاً بالمهام وخطة العمل، وعرض التجارب السابقة للحملات المماثلة، والتعامل مع خصائص الدارسين الكبار، وأساليب جذب الدارسين للالتحاق بالحملة، وآلية تفعيل النشاط والبرامج, بالإضافة إلى استعراض خطط الجهات الحكومية المشاركة‫ وإيضاح عظم المهنة الشريفة والرسالة السامية التي يقدمونها للدارسين والتأكيد على أهمية تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب ، متمنياً أن تؤتي الحملة ثمارها وتحقق أهدافها .‬وأفاد أن الحملة بدأت بورش التدريب لمعلمي ومعلمات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم مكة‬ في قطاع البيضاء بعدد من الورش والبرامج حيث أقيم برنامجاً تدريبياً بعنوان " التعليم المستمر وفن التعامل مع الكبار نفذه فائز الحارثي ، فيما قدمت الأستاذة وداد المحمادي برنامج تدريبي بعنوان " الخصائص " ، فيما قدمت نجاة الحربي خطة نشاط الحملة الصيفية التوعوية لمحو الأمية وآلية تفعيل البرامج والأنشطة .// انتهى //23:53ت م0080