عرعر 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي "التي تنظمه أمارة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، في حي الرفاع بمدينة عرعر، بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وتهدف الفعاليات التي استمرت لمدة خمسة أيام، إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة وتزخر بالعديد من العناصر الترفيهية.وتنوعت الفعاليات ما بين عالمية ومحلية ، وشملت فلكلورات وأهازيج ودمى راقصة ، وفرق استعراضية ، وموسيقى وفنون شعبية مختلفة وغيرها ، نالت استحسان الحضور من الشباب والعوائل الى جانب الجلسات الشبابية بمشاركة أركان مختلفة منها الأسر المنتجة في السوق الشعبي وعربات الفود ترك.// انتهى //00:27ت م0081