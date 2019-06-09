رياضي / إجراء مراسم قرعة بطولة البحر الأحمر بمحافظة أملج
الأحد 1440/10/6 هـ الموافق 2019/06/09 م واس
أملج 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس
أجريت مساء اليوم مراسم قرعة بطولة البحر الأحمر الرياضية الأولى التي سوف تقام على ملاعب نادي الحوراء بمحافظة أملج ، بحضور رئيس نادي الحوراء منصور عطيفي المرواني ورئيس الدورة عاطف الشريف ورؤساء الفرق المشاركة الـ 12 .
وأوضح المشرف العام على البطولة عاطف الشريف أن مباريات البطولة تبدء من يوم الجمعة القادم حيث تم توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات يتأهل من كل مجموعة الأول والثاني وبمعدل مباراتين في اليوم .
وأكد الشريف أن إقامة البطولة يهدف إلى اشغال أوقات فراغ الشباب بالرياضة وعملاً بمقولة العقل السليم في الجسم السليم .
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