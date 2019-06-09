أملج 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأجريت مساء اليوم مراسم قرعة بطولة البحر الأحمر الرياضية الأولى التي سوف تقام على ملاعب نادي الحوراء بمحافظة أملج ، بحضور رئيس نادي الحوراء منصور عطيفي المرواني ورئيس الدورة عاطف الشريف ورؤساء الفرق المشاركة الـ 12 .وأوضح المشرف العام على البطولة عاطف الشريف أن مباريات البطولة تبدء من يوم الجمعة القادم حيث تم توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات يتأهل من كل مجموعة الأول والثاني وبمعدل مباراتين في اليوم .وأكد الشريف أن إقامة البطولة يهدف إلى اشغال أوقات فراغ الشباب بالرياضة وعملاً بمقولة العقل السليم في الجسم السليم .// انتهى //00:40ت م0082