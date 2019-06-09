طرابلس 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأعلن خفر السواحل الليبي اليوم عن إنقاذ قارب خشبي صغير في البحر الأبيض المتوسط على متنه (22) مهاجرًا غير شرعي، في منطقة حقل البوري شمال صبراتة شمال غربي البلاد.وأفاد بيان للبحرية الليبية أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية.وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدة الإنسانية لهم، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.// انتهى //03:02ت م0085