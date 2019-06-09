ولنغتون 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم جبال الألب الجنوبية في نيوزيلندا.وقالت هيئة رصد الزلازل في بيان لها إن الزلزال تم الشعور به بدرجة كبيرة في مدينتي كوينزتاون و وانكا والمناطق المحيطة بهما.وأضافت أنه تم تسجيل ستة توابع بقوة تزيد على ثلاث درجات وفق مقياس ريختر، داعية المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة آثار زلزال قوى محتمل.ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //04:00ت م0086