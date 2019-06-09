عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/10/6 هـ الموافق 2019/06/09 م واس
الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس.. ورئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
القيادة تعزي القيادة الكويتية في وفاة والدة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح
أمير الباحة: نظرة ولي العهد المستقبلية طموحات لا حدود لها
الفضلي: عشر استراتيجيات لمنظومة البيئة والمياه والزراعة تؤكد منجزات "2030"
د. القاسم: ولي العهد عزز دور المملكة إقليمياً ودولياً
مدير جامعة طيبة: ولي العهد فتح آفاقاً جديدة وأنشأ تحالفات عالمية
991 فعالية متنوعة احتفالاً بالعيد حضرها ثلاثة ملايين زائر
العرضة السعودية والفلكلور الشعبي يتصدران احتفال البكيرية بالعيد
محافظ شقراء رعى احتفال أهالي شقراء بالعيد وحرمه رعت حفل لجنة التنمية النسـائي
وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في البازار الدولي
الحوثي يفضح أكذوبة انسحابه من موانئ الحديدة
المبادرة البرلمانية العربية ترحب بفرض عقوبات على طهران
علي محسن صالح يثمن إسهام دول التحالف في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي
استراتيجية ترمب تجاه طهران ترضي الأوساط السياسية الأميركية
معارك حماة تكبد جيش الأسد خسائر فادحة
الأمن المصري يردي 26 إرهابياً
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