الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس.. ورئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستوريةالقيادة تعزي القيادة الكويتية في وفاة والدة سمو الشيخ جابر المبارك الصباحأمير الباحة: نظرة ولي العهد المستقبلية طموحات لا حدود لهاالفضلي: عشر استراتيجيات لمنظومة البيئة والمياه والزراعة تؤكد منجزات "2030"د. القاسم: ولي العهد عزز دور المملكة إقليمياً ودولياًمدير جامعة طيبة: ولي العهد فتح آفاقاً جديدة وأنشأ تحالفات عالمية991 فعالية متنوعة احتفالاً بالعيد حضرها ثلاثة ملايين زائرالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي يتصدران احتفال البكيرية بالعيدمحافظ شقراء رعى احتفال أهالي شقراء بالعيد وحرمه رعت حفل لجنة التنمية النسـائيوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في البازار الدوليالحوثي يفضح أكذوبة انسحابه من موانئ الحديدةالمبادرة البرلمانية العربية ترحب بفرض عقوبات على طهرانعلي محسن صالح يثمن إسهام دول التحالف في مواجهة المشروع الإيراني التخريبياستراتيجية ترمب تجاه طهران ترضي الأوساط السياسية الأميركيةمعارك حماة تكبد جيش الأسد خسائر فادحةالأمن المصري يردي 26 إرهابياً// يتبع //06:03ت م0003