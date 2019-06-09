وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( صناعة الفرح ) : «موسم العيد» الحالي، واحد من أحد عشر موسماً سياحياً وترفيهياً تضمنتها روزنامة مواسم السعودية 2019 التي أعلنتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في شهر فبراير الماضي، هذه المواسم مبادرة وطنية كبيرة وشاملة، وذات أهداف واضحة، وتتضمن مئات الفعاليات على مستوى جميع مناطق المملكة، وتجد دعماً حكومياً كبيراً، يتمثل في وجود اسم ولي العهد -حفظه الله-، على رأس هرم لجنتها العليا، وهي تحقق مبادرة تحسين جودة الحياة التي تنص عليها أهداف الرؤية.وواصلت : موسم العيد رسم خلال الأيام الأربعة الماضية عملاً احترافياً منظماً وواسعاً، هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، وتميز في عدة جوانب، أبرزها العمل التعاوني والشراكة بين القطاعات الحكومية المشاركة في التخطيط والتنظيم والتنسيق والإشراف، ومع القطاع الخاص المنفذ للفعاليات والعروض والبرامج المقدمة في الميدان، حيث يتجاوز عددها على مستوى جميع مناطق المملكة 900 فعالية وعرض متنوع، ما بين عروض وأنشطة ترفيهية وفنية وثقافية ومسابقات وفقرات ذات طابع فكاهي واجتماعي، وتقدمها فرق ونجوم محليون وعرب وعالميون.وبينت : العمل والجهد الجماعي والشراكة التي بذلت لتقديم موسم العيد، قطفت الثمرة الأولى لنجاحها وتميزها هذا العام من خلال حضور الجمهور من مواطنين ومقيمين في الساحات والمسارح والحدائق والمراكز التجارية بمختلف مدن المملكة، أكثر هذه المدن كانت تعيش مواسم الأعياد الماضية حضوراً أقل، رغم وجود اجتهادات من أمانات المدن وبعض البلديات لتنفيذ عدد من المناشط، ولكن غاب عنها الزخم التسويقي والتنوع الكبير في الفعاليات والهوية الواحدة للبرامج، فضلاً عن وجود أنظمة حكومية جديدة واكبت رؤية المملكة 2030 وفتح من خلالها المجال للعمل بانفتاح أكبر من الماضي، مع المحافظة على أسس شريعتنا الإسلامية السمحة، وعادات مجتمعنا الأصيلة.وختمت : موسم العيد ومن خلال ما قدمه للجمهور جذب الآلاف من المواطنين، ممن كانوا يقضون أيّام العيد في دول الجوار، وحقق دعماً للاقتصاد الوطني، وأسهم في دعم مجالات متعددة مرتبطة بالنشاط السياحي والترفيهي، ووفر فرص عمل موسمية تعود بالنفع على مجتمعنا، وفوق هذا وذاك أسهم في رسم صور عملية لتحقيق البهجة داخل وطننا الذي يملك مختلف مقومات النجاح لمثل فعاليات العيد وغيرها الكثير على مدار العام.// يتبع //06:03ت م0004