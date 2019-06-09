طرابلس 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود حكومة الوفاق من أجل إغاثة المتضررين في مدينة غات جراء السيول والفيضانات والتي أغرقت كامل المدينة مما أدى تشريد 2670 شخصًا ووفاة 3 أشخاص وتغيب 21 آخرين وانقطاع تام للكهرباء ، مبينة حجم المساعدات من المواد الغذائية ومعونات وأغطية ومياه وأدوية وتقاطر كافة البلديات لتقديم المساعدات لأهالي غات.وأشارت إلى لقاءات نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق مع عدة جهات وقيادات في الولايات المتحدة الأمريكية حول الوضع في طرابلس، موضحة أن الموقف الدولي تجاه ليبيا يتسم بالجمود حتى الآن، وأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ أية مواقف حول ما يحدث في البلاد.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، وسط تزايد عدد النازحين إلى أكثر 95 ألف نازح في مناطق الاقتتال.ونوهت إلى مطالبة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم للنازحين في طرابلس.وتطرقت صحف ليبيا إلى دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال لقائه مع نظيره المغربي، لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، لإتاحة تنفيذ خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات، مضيفًا إذا تركنا عدم الاستقرار يتنامى، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عودة الإرهاب، وخصوصًا أننا لاحظنا عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة في الجنوب الليبي.//انتهى //07:27ت م0006