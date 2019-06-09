كراكاس 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسعبر آلاف الفنزويليين إلى كولومبيا طلبًا للمؤن الغذائية والأدوية غداة قرار الرئيس نيكولاس مادورو بإعادة فتح جزء من المعابر الحدودية في غرب البلاد، اليوم.وكان مادورو وجه أمس، بإعادة فتح المعابر الحدودية مع كولومبيا في ولاية تاشيرا الواقعة غرب البلاد، التي تتكدّس على مقربة منها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى بلاده وترفض الحكومة إدخالها. وبحسب الأمم المتحدة، غادر أكثر من 3 ملايين فنزويلي بلدهم هربًا من الأزمة الاقتصادية الأسوأ بتاريخ فنزويلا، حيث استقبلت كولومبيا 1,3 مليون مهاجر فنزويلي، وطلبت مساعدة دولية لمواجهة هذا التدفق البشري.// انتهى //08:50ت م0008