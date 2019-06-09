كالكوتا 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسقتل ثلاثة من مؤيدي حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني الحاكم وأحد أنصار حزب محلي في تبادل لإطلاق النار في ولاية البنغال الغربية، حسبما أعلنت الشرطة اليوم.وجرح 18 شخصا آخرين على الأقل في المواجهات التي اندلعت أمس، في الولاية الواقعة شرق الهند، حيث تشهد توترًا منذ أن أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العام الماضي حملته للانتخابات التشريعية الأخيرة.وقال مسؤول في الشرطة المحلية: "إن ثلاثة من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب (بهاراتيا جاناتا) والرابع من مؤيدي حزب مؤتمر (ترينامول) لعموم الهند".// انتهى //09:11ت م0010