سـول 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسبدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان- اليوم، جولة تستمر ثمانية أيام، تشمل فنلندا والنرويج والسويد، حيث سوف يسعى لتعميق الشراكات مع هذه الدول بشأن السلام والابتكار والنمو الشامل.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مساعدي مون القول: "إن الدول الثلاثة تعد من الشركاء المهمين لكوريا الجنوبية في جهودها لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة وتعزيز محركات النمو الاقتصادي الجديدة".وقال نائب مستشار الأمن القومي كيم هيون تشونج للصحفيين: "إن الجولة الإقليمية التي سوف يقوم بها الرئيس، من المتوقع أن تكون بمثابة فرصة لتأكيد التعاون مع دول الشمال فيما يتعلق بتحقيق نزع السلاح النووي الشامل في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم".// انتهى //09:15ت م0012