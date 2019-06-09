جدة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مارسيلو ربيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق اطراد التقدم والازدهار. // انتهى //09:19ت م0013