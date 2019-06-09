بغداد 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، بتطورات الوضع الأمني في البلاد على خلفية الخروقات الأمنية ‏الأخيرة التي شهدتها عدة محافظات عراقية بخاصة كركوك وديالى وصلاح الدين ,داعية الحكومة إلى الإسراع بتسمية المرشحين لشغل وزارتي الدفاع والداخلية الشاغرتين لمواجهة نشاطات تنظيم "داعش" الإرهابي التي شهدت تصاعداً ملحوظا في الآونة الأخيرة.وتابعت الصحف تطورات العلاقة بين بغداد وأربيل لاسيما مايتعلق بالتزام حكومة إقليم ‏كردستان ببنود الموازنة التي تنص على تسليم الأقليم 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى ‏الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على حصته المقرة بالموازنة العامة ودفع رواتب موظفيه ,وحثت الصحف البرلمان والحكومة على ‏الإسراع بحل هذه المشكلة للحيلولة دون تفاقمها.‏وفي شأن محلي آخر تناولت صحف اليوم تداعيات أزمة السكن وطرق علاجها على وفق آراء الخبراء المتخصصين في هذا المجال, مقترحة الإسراع بتشريع قوانين تشجع المستثمرين على ‏إنشاء مجمعات سكنية ، وتوزيع الأراضي على مستحقيها ومنحهم القروض لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة, من أجل القضاء على السكن العشوائي الذي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة, فضلاً على تجاوزه على أراضي الدولة وتشويهه للواقع العمراني والحضاري والتصاميم الأساسية للمدن العراقية.// انتهى //10:14ت م0026