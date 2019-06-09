ياوندي 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسلقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأُصيب عدد آخر بجروح أمس، في مدينة إيكونا بالمنطقة الشمالية الغربية، وهي إحدى منطقتين مضطربتين ناطقتين باللغة الإنجليزية في الكاميرون، وفقًا لما ذكرته مصادر محلية.وقال أحد السكان المحليين: "لقد شاهدت شخصيا أكثر من ثمانية جثث، معظمهم من الرجال وامرأة. كانوا يرقدون في الأدغال. تم إطلاق النار عليهم جميعًا من مسافة قريبة".وتضاربت التقارير حول هوية القتلى. إذ زعم انفصاليون مسلحون أن جميع هؤلاء كانوا مدنيين قتلوا برصاص قوات حكومية، بيد أن الجيش قال إنهم كانوا انفصاليين قتلوا في هجوم مضاد.وصرح ضابط بالجيش، أن "الجيش تلقى معلومات أمنية عن وجود عدد من الإرهابيين (الانفصاليين) في المنطقة ونصب كمينًا لهم في طريقهم لمهاجمة قرية. وقاموا بفتح النار في اللحظة التي اكتشفوا فيها مواقعنا وقمنا بالرد عليهم، مضيفًا أنه تم تحييد نحو 10 منهم وفرّ آخرون بعد إصابتهم بجروح خطيرة.// انتهى //10:15ت م0027