رام الله 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة قيادات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح وكافة الفصائل الفلسطينية، اليوم ، تصريحات السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان حول أحقية إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية.وسلطت الصحف الضوء على أقوال الحكومة الفلسطينية ، بإن تصريحات سفير أمريكا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتوجه 76130 طالبا وطالبة، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في كافة المحافظات الفلسطينية.وتابعت صحف الأحد اعتداء مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بصورة وحشية على حارس المسجد الأقصى المبارك مهند ادريس قبل أن تعتقله.// انتهى //10:31ت م0030