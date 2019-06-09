مكة المكرمة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام فرع وزارة الإعلام بالعاصمة المقدسة اليوم، حفل معایدة لمنسوبيه مع بداية الدوام الرسمي بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير الفرع صالح بن عبدالغفور الأنديجاني ومديري الإدارات ،وذلك بمقر الفرع بمكة المكرمة .وقدم الأنديجاني تهنئته للجميع بهذه المناسبة، مؤكدًا أن العيد فرصة للالتقاء وتبادل التهاني بين الزملاء في جو اجتماعي ،منوهًا بأن بهجة العيد لها طابعها الخاص في تصفية النفوس وتحقيق التآلف والمحبة بين أطياف المجتمع سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح القول والعمل ،وأن یعید هذه المناسبة بالخير والیمن والبركات ،وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .// انتهى //10:47ت م0033