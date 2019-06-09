الدمام 6 شوال 1440 هـ الموافق 9 يونيو 2019 م واساختتمت الفعاليات والعروض الشعبية الوطنية أمس، المقامة بالصالة الخضراء، التي استمرت لمدة خمسة أيام، حيث شهدت من خلالها عروضًا متنوعةً منها أكروبات كوميدي، ومسرحيات للأطفال، ومواهب لفرقة الباسكت بول، إضافة إلى فعاليات الألعاب الكرنفالية المصاحبة.وأشاد الحضور، بالفعاليات والبرامج المتنوعة، والجهود المبذولة في التنظيم، خصوصًا الجانب الترفيهي والتعليمي للأطفال، والأنشطة التراثية والثقافية المتنوعة، إضافة لمتعة الفعاليات التي تشهدها المنطقة الشرقية هذا العام في العديد من المواقع .إلى ذلك، تتواصل اليوم فعاليات مسرح الطفل، التي تقام ضمن فعاليات حفل الأهالي بالمنطقة الشرقية بمناسبة عيد الفطر السعيد، الذي ينظمه صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في مجمع الراشد بالخبر ودارين مول بالدمام، وذلك من خلال عدة أنشطة منها المسرح الذي يحتضن مواهب وإبداعات الأطفال، وركن التصوير الفوري، والرسم الحر، وألعاب الذكاء، والرسم على الوجه، وركن الموني كير، إضافة إلى فعالية ألعاب الواقع الافتراضي الإلكترونية (VR).// انتهى //10:48ت م0035