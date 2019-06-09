الجزائر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، مطالبة القيادة العليا للجيش الوطني الجزائري، الأحزاب والنخب السياسية والحكومة بضرورة الحوار والتعجيل بانتخاب رئيس جمهورية جديد، وتفادي السقوط .وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، التي تمنح الحق لإسرائيل بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في الضفة، الأمر الذي رفضه المسؤولون الفلسطينون بشدة.وبشأن الملف السوداني، تناقلت صحف الجزائر تثمين المجلس العسكري لجهود الوساطة الإثيوبية، موازاة مع قبول المعارضة بالعودة للمفاوضات بشروط.وفي متفرقات أخرى، لفتت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل لاتفاق مع جارتها الجنوبية المكسيك بشأن الهجرة غير الشرعية مقابل تراجع إدارته عن فرض رسوم جمركية على السلع والخدمات القادمة من المكسيك.// انتهى //11:12ت م0037