نيودلهي 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زيارة إلى سريلانكا اليوم، حيث يعد أول مسؤول دولي يزور البلاد منذ وقوع التفجيرات الأخيرة، التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.ومن المقرر أن يلتقى مودي خلال زيارته إلى سريلانكا بالرئيس مايثريبالا سيريسينا، وقادة من المعارضة والرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا. وسوف يلتقى مودي أيضًا بوفد رسمي من التحالف الوطني للتاميل، وهو حزب سياسي يمثل أقلية التاميل في البلاد. كما سوف يجرى مودي مباحثات مع الجالية الهندية في كولومبو.// انتهى //11:18ت م0038