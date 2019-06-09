القدس المحتلة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، وبشكل موسع المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن عشرات المستوطنين وعبر مجموعات صغيرة، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك والخروج من المسجد من جهة باب السلسلة.// انتهى //11:25ت م0039