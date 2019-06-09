إسلام آباد 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، عزم رئيس الوزراء عمران خان، على إخراج البلاد من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها.وتطرقت إلى محاولة العناصر الإرهابية الظهور مجدداً في المناطق التي نفذ فيها الجيش الباكستاني عمليات عسكرية خلال السنوات الماضية وطهرها من الإرهاب.وأخبرت صحف الأحد، عن رفض الهند لدعوة باكستان حول بدء محادثات السلام لحل الخلافات سلميًا، وإصرارها على مطالبة باكستان بالقضاء على العناصر الإرهابية.ونوهت إلى إشادة مجموعة العمل الدولية المعنية بمكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية بالإجراءات التي اتخذتها باكستان ضد مصادر تمويل الإرهاب.أمنياً.. أخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب.وأشارت الصحف إلى قلق باكستان من حصول الهند على أسلحة حديثة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل يهدد ميزان القوى في جنوب آسيا.وعرجت على مساعي الحكومة الباكستانية للسيطرة على موجة الغلاء المعيشي خلال ميزانية السنة المالية الجديدة.وتابعت صحف باكستان، تطورات الجهود الإقليمية الجارية لدعم عملية المصالحة السياسية في السودان.// انتهى //12:17ت م0063