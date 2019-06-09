الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، حفل معايدة السنوي لعيد الفطر المبارك، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.وهنأ معالي مدير الجامعة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأبناء الشعب السعودي، داعياً الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم، وأن يعيده على الجميع باليمن والمسرات.كما قدم الدكتور العامري التهنئة بالعيد الفطر المبارك لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، الذين بذلوا أرواحهم للذود عن حياض الوطن ومقدساته، سائلاً المولى - عز وجل - أن يرحم شهداءهم ، ويرفع درجاتهم ، ويضاعف أجرهم ، ويكتب لهم النصر ، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه.شهد الحفل تبادل منسوبي الجامعة التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك في جو تسوده المحبة ويعطره الإخاء.// انتهى //12:19ت م0064