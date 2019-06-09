الباحة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالباحة اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, ومساعدي المدير العام, ومديري الإدارات, ومنسوبي الإدارة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد، وهنأ الدكتور الزهراني الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، رافعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولصاحب السمو أمير منطقة الباحة, ومعالي وزير التعليم, سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات، وأن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قادتنا الحكيمة.// انتهى //12:30ت م0067