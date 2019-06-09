الباحة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت أمانة منطقة الباحة اليوم, حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها, بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, وذلك بمقر الأمانة.ورفع أمين المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولسمو أمير المنطقة، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك وأن يعيده على الجميع باليمن والبركات.وقدم أمين منطقة الباحة الشكر لجميع الموظفين الذين كانوا على رأس العمل في إجازة عيد الفطر، ولإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة على تنظيم هذه المناسبة، دعماً لتعزيز روابط الأخوة والتواصل الاجتماعي فيما بين منسوبي الأمانة.// انتهى //12:31ت م0068